Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков заявил, что тема членства Украины в НАТО снята с повестки дня

Вопрос о вступлении Украины в НАТО фактически снят с повестки дня. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что возможное членство Киева в ЕС может стать гарантией его безопасности.

Источник: Life.ru

По словам Пушкова, о НАТО в заявлениях европейских лидеров больше не говорят напрямую. Сенатор считает, что в Евросоюзе делают ставку на создание некого «евроНАТО» — объединения стран ЕС, готовых взять на себя функции безопасности без формального расширения альянса.

Пушков также отметил, что внутри НАТО обозначился политический раскол. Ряд стран, включая США и некоторых европейских союзников, выступают против предоставления Украине реальных гарантий безопасности от имени альянса, из-за чего ЕС пытается подменить военные обязательства политическими формулировками о будущем членстве в Евросоюзе.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин резко отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте о подготовке альянса к войне с Россией. Президент напомнил, что в новой стратегии национальной безопасности США Россия не указана в числе врагов, и задался вопросом, откуда тогда берутся подобные заявления. По словам Путина, именно Вашингтон задаёт курс НАТО, а разговоры о войне с Россией выглядят как минимум странно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше