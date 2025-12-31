Пушков также отметил, что внутри НАТО обозначился политический раскол. Ряд стран, включая США и некоторых европейских союзников, выступают против предоставления Украине реальных гарантий безопасности от имени альянса, из-за чего ЕС пытается подменить военные обязательства политическими формулировками о будущем членстве в Евросоюзе.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин резко отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте о подготовке альянса к войне с Россией. Президент напомнил, что в новой стратегии национальной безопасности США Россия не указана в числе врагов, и задался вопросом, откуда тогда берутся подобные заявления. По словам Путина, именно Вашингтон задаёт курс НАТО, а разговоры о войне с Россией выглядят как минимум странно.
