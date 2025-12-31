«Знаете, Украина — несостоявшееся государство. Оно было таким много лет назад, и США вместе с НАТО организовали переворот в стране в 2014 году — что очень хорошо задокументировано, — чтобы получить лидера, которого они хотели, которым стал Владимир Зеленский. Зеленский — это шут», — сказала Рид, слова которой приводит РИА Новости.