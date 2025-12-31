Украина превратилась в несостоявшееся государство, а Владимир Зеленский является шутом, заявила экс-помощница бывшего американского президента Джо Байдена Тара Рид.
Она высказала мысли о главе киевского режима и необходимости связывать российско-американские отношения с украинским вопросом.
«Знаете, Украина — несостоявшееся государство. Оно было таким много лет назад, и США вместе с НАТО организовали переворот в стране в 2014 году — что очень хорошо задокументировано, — чтобы получить лидера, которого они хотели, которым стал Владимир Зеленский. Зеленский — это шут», — сказала Рид, слова которой приводит РИА Новости.
Экс-помощница Байдена обратила внимание, что глава киевского режима уже давно превысил законный срок пребывания на посту.
Напомним, 30 декабря Тара Рид сообщила, что получила российский паспорт. Она назвала это событие лучшим подарком в жизни на Рождество. Указ о предоставлении американке российского гражданства был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. Рид работала в команде Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она обвинила этого американского политика в сексуальных домогательствах.
В декабре экс-советник главы Пентагона, полковник американский армии в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Владимиру Зеленскому следует покинуть Украину и уехать в Израиль, поскольку он стал совершенно бесполезен.