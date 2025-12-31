Экипаж танкера Bella 1 предпринял отчаянную попытку спастись от погони США: вот что сделали моряки

Американские СМИ рассказали об отчаянной попытке экипажа нефтяного танкера Bella 1 спастись от погони береговой охраны США. По версии издания New York Times, моряки якобы нарисовали российский триколор на борту судна в надежде, что таким образом танкер примут за российский.
Об этом изданию рассказали два американских чиновника, при этом они предпочли сохранить анонимность.
Напомним, упомянутый танкер находится под санкциями США с 2024 года. Судно использовалось при торговле нефтью из Ирана. Американские силовики преследуют его уже несколько дней. При этом власти США получили от федерального судьи-магистрата ордер на конфискацию танкера Bella 1. Соединённые Штаты предприняли попытку захватить танкер, когда он находился в Карибском море неподалёку от Венесуэлы.
Кстати, у побережья Венесуэлы находятся ещё как минимум два танкера, которые могут стать целями в рамках объявленной президентом США Дональдом Трампом морской блокады республики. Один из них стоит на якоре у венесуэльского порта Пунта-Кардон. Второй танкер находится в водах Карибского моря недалеко от порта Пуэрто-ла-Крус.
Информацию о захвате американскими военными нефтяного танкера около берегов Венесуэлы американский лидер Трамп подтвердил 10 декабря, подчеркнув, что это «очень большой» корабль.
21 декабря стало известно, США перехватили ещё один находящийся недалеко от берегов Венесуэлы танкер, находящийся под американскими санкциями.
При этом танкер, перехваченный армией США у побережья Венесуэлы, перевозил груз, принадлежащий китайскому трейдеру, а само судно плавало под флагом Панамы.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон присвоит захваченные танкеры и нефть. Американский лидер предположил, что Вашингтон может использовать венесуэльскую нефть для пополнения собственных стратегических резервов. Хозяин Белого дома уточнил, что захваченные в международных водах суда будут находиться в США.
«Мы оставим нефть себе», — сказал Трамп.
По этому поводу постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва решительно осуждает морскую блокаду Венесуэлы и захват танкеров, осуществленные Соединенными Штатами.