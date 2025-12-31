Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил, что уходящий год оказался сложным, но при этом открыл определенные возможности для восстановления российско-американских отношений, которые ранее были практически разрушены.
Он выразил признательность тем, кто в условиях напряженной обстановки не поддался антироссийским настроениям и сохранил уважение к историческим и культурным связям между двумя странами.
Дипломат подчеркнул важность того, чтобы в 2026 году деятельность русской диаспоры в США получила новый импульс. Это, по его мнению, особенно актуально в свете договоренностей о расширении контактов между Россией и Соединенными Штатами, достигнутых в ходе саммита на Аляске.
Дарчиев также напомнил, что совместными усилиями после трехлетнего перерыва удалось провести ряд значимых памятных мероприятий. Среди них — достойное празднование 80-летия встречи на Эльбе с возложением цветов на Арлингтонском кладбище, а также шествие «Бессмертного полка» в центре Вашингтона в честь Дня Победы 9 мая.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о резком контрасте между подходом США и стран Европы к России, отметив, что европейские власти продолжают внушать обществу идею о якобы существующей «российской угрозе».