Посол России в Вашингтоне поблагодарил тех, кто не поддался русофобии

Александр Дарчиев напомнил, что уходящий год открыл возможности для восстановления отношений РФ и США, и поблагодарил тех, кто не поддался русофобии.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил, что уходящий год оказался сложным, но при этом открыл определенные возможности для восстановления российско-американских отношений, которые ранее были практически разрушены.

Он выразил признательность тем, кто в условиях напряженной обстановки не поддался антироссийским настроениям и сохранил уважение к историческим и культурным связям между двумя странами.

Дипломат подчеркнул важность того, чтобы в 2026 году деятельность русской диаспоры в США получила новый импульс. Это, по его мнению, особенно актуально в свете договоренностей о расширении контактов между Россией и Соединенными Штатами, достигнутых в ходе саммита на Аляске.

Дарчиев также напомнил, что совместными усилиями после трехлетнего перерыва удалось провести ряд значимых памятных мероприятий. Среди них — достойное празднование 80-летия встречи на Эльбе с возложением цветов на Арлингтонском кладбище, а также шествие «Бессмертного полка» в центре Вашингтона в честь Дня Победы 9 мая.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о резком контрасте между подходом США и стран Европы к России, отметив, что европейские власти продолжают внушать обществу идею о якобы существующей «российской угрозе».

Узнать больше по теме
Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше