Посол России в Вашингтоне поблагодарил тех, кто не поддался русофобии

Дипломат подчеркнул важность того, чтобы в 2026 году деятельность русской диаспоры в США получила новый импульс. Это, по его мнению, особенно актуально в свете договоренностей о расширении контактов между Россией и Соединенными Штатами, достигнутых в ходе саммита на Аляске.