Вопрос, касающийся членства Украины в НАТО, фактически снят с повестки. Такое мнение в среду, 31 декабря, выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал высказывания главы Европейской комиссии (ЕС) Урсулы фон дер Ляйен о том, что вступление Украины в ЕС может стать гарантией ее безопасности.
— фон дер Ляйен не прямо, но косвенно подтверждает, что в планах руководителей ЕС создать евроНАТО из готовых к этому стран — членов блока, — отметил политик в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент внутри альянса раскол — США и несколько других европейских стран не поддерживают идею предоставления Украине гарантий безопасности от имени НАТО.
В этих условиях Европейский союз пытается подменить военные гарантии политическими заявлениями о перспективах членства в другом объединении.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что гарантии безопасности для Украины — ключевой вопрос в рамках мирных переговоров.
Депутат бундестага Штефан Котре также отметил, что Украина в течение ближайших 20 лет не сможет вступить в ЕС, так как не будет соответствовать критериям.