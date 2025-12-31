Ричмонд
Пушков: Тема вступления Украины в НАТО фактически снята с повестки

Вопрос, касающийся членства Украины в НАТО, фактически снят с повестки. Такое мнение в среду, 31 декабря, выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал высказывания главы Европейской комиссии (ЕС) Урсулы фон дер Ляйен о том, что вступление Украины в ЕС может стать гарантией ее безопасности.

— фон дер Ляйен не прямо, но косвенно подтверждает, что в планах руководителей ЕС создать евроНАТО из готовых к этому стран — членов блока, — отметил политик в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент внутри альянса раскол — США и несколько других европейских стран не поддерживают идею предоставления Украине гарантий безопасности от имени НАТО.

В этих условиях Европейский союз пытается подменить военные гарантии политическими заявлениями о перспективах членства в другом объединении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что гарантии безопасности для Украины — ключевой вопрос в рамках мирных переговоров.

Депутат бундестага Штефан Котре также отметил, что Украина в течение ближайших 20 лет не сможет вступить в ЕС, так как не будет соответствовать критериям.

