Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом ряду глав иностранных государственных и политических деятелей. Глава государства поздравил лидеров стран СНГ, глав стран-партнеров БРИКС, а также глав государств глобального Юга и Востока. Кто ещё получил новогодние поздравления от российского лидера, читайте здесь на KP.RU.