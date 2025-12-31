Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину поздравление с наступающим Новым годом. В свою очередь, председатель КНР также направил поздравительное письмо российскому президенту. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.
«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 31 декабря 2025 года обменялись новогодними поздравлениями», — сказано в публикации.
Путин в поздравлении председателю КНР заострил внимание на хорошей динамике развития отношений РФ и КНР в 2025 году и плодотворные результаты этих отношений, а также пожелал китайскому народу здоровья и счастья.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом ряду глав иностранных государственных и политических деятелей. Глава государства поздравил лидеров стран СНГ, глав стран-партнеров БРИКС, а также глав государств глобального Юга и Востока. Кто ещё получил новогодние поздравления от российского лидера, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, россияне увидят новогоднее обращение президента Путина в полночь 31 декабря.