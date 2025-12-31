Си Цзиньпин и Путин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом

Как уточняется, поздравления были направлены в формате обмена официальными посланиями между лидерами двух стран. Контакт на высшем уровне состоялся в канун праздников на фоне продолжающегося активного диалога между Москвой и Пекином. Тексты поздравительных посланий лидеров двух стран на данный момент не раскрываются.
Си Цзиньпин в пожелании отметил, что 2025-й стал свидетелем шагов в развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства и координации между странами в новую эпоху. Председатель КНР напомнил и о торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.
Путин в ответном письме признал, что отношения Москвы и Пекина в уходящем году поддерживали хорошую динамику развития и достигли плодотворных результатов. Российский лидер передал китайскому коллеге сердечные поздравления и пожелал народу Китая счастья и здоровья.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин направил поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством президенту США Дональду Трампу. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Кремля. В сообщении уточнялось, что поздравительные послания получили сразу несколько зарубежных лидеров и глав правительств.
