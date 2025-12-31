Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин и Путин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как уточняется, поздравления были направлены в формате обмена официальными посланиями между лидерами двух стран. Контакт на высшем уровне состоялся в канун праздников на фоне продолжающегося активного диалога между Москвой и Пекином. Тексты поздравительных посланий лидеров двух стран на данный момент не раскрываются.

Си Цзиньпин в пожелании отметил, что 2025-й стал свидетелем шагов в развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства и координации между странами в новую эпоху. Председатель КНР напомнил и о торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.

Путин в ответном письме признал, что отношения Москвы и Пекина в уходящем году поддерживали хорошую динамику развития и достигли плодотворных результатов. Российский лидер передал китайскому коллеге сердечные поздравления и пожелал народу Китая счастья и здоровья.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин направил поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством президенту США Дональду Трампу. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Кремля. В сообщении уточнялось, что поздравительные послания получили сразу несколько зарубежных лидеров и глав правительств.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше