Си Цзиньпин обратился к Путину со словами «мир восторжествует»

Китай и Россия обменялись поздравлениями на Новый год.
Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина со словами о том, что обе страны послали мощный сигнал всем о востержествовании мира. Тексты поздравления к Новому году опубликовано Центральным телевидением КНР.
«Китай и Россия торжественно отметили 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, в Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, послав миру мощный сигнал о том, что мир, справедливость, а также народ обязательно восторжествуют», — отметил Си Цзиньпин. Его слова передает Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер подчеркнул, что прошедший год узрел уверенные шаги, которые сделали Москва и Пекин в области развития всеобъемлющего стратегического партнерства в новой эпохе. Си искренне поздравил и пожелал всего наилучшего как президенту России, так и россиянам. Путин направил ему ответное письмо с поздравлениями.