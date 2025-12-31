Президент Колумбии заявил, что США нанесли удар по объекту в Венесуэле

В своей публикации в социальной сети X политик указал, что президент США Дональд Трамп отдал приказ об атаке на фабрику в густонаселенном городе Маракайбо, расположенном на берегу пролива, соединяющего озеро Маракайбо с Карибским морем. Петро выразил предположение, что на этом объекте могла производиться кокаиновая паста, а его выбор был обусловлен близостью к морю для удобства транспортировки.