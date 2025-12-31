Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Си сообщил, что в прошедшем году две страны отметили 80-летие Победы во Второй мировой войне и направили «мощный сигнал» о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют, передает содержание его послания Центральное телевидение Китая. «Я готов вместе с вами, господин президент, совместными усилиями добиваться новых достижений в непрерывном развитии китайско-российских отношений в новую эпоху», — заявил он (цитата по ТАСС).