Мерц не хочет, чтобы Германия стала жертвой внешних обстоятельств

2026 год может стать для Германии в частности и для Европы в целом моментом прорыва. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом новогоднем обращении. Мерц также заявил, что ФРГ не хочет быть игрушкой в руках сверхдержав.