Мерц не хочет, чтобы Германия стала жертвой внешних обстоятельств

Мерц: Германия не мяч для игр великих держав.

Источник: Комсомольская правда

2026 год может стать для Германии в частности и для Европы в целом моментом прорыва. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом новогоднем обращении. Мерц также заявил, что ФРГ не хочет быть игрушкой в руках сверхдержав.

«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав», — сказал немецкий канцлер в новогоднем обращении, отрывки из которого приводит портал Tageschau.

Мерц призвал сограждан и всех европейцев не прислушиваться к «паникёрам и пессимистам» и верить в себя.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что миропорядок, к которому все привыкли за последние 80 лет, завершился.

Тем временем отношения между лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем серьезно обострились после предложения первого восстановить связи с президентом России Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц отдалился от других европейских лидеров из-за своего подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше