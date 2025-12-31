Мерц не хочет, чтобы Германия стала жертвой внешних обстоятельств

2026 год может стать для Германии в частности и для Европы в целом моментом прорыва. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом новогоднем обращении. Мерц также заявил, что ФРГ не хочет быть игрушкой в руках сверхдержав.
«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав», — сказал немецкий канцлер в новогоднем обращении, отрывки из которого приводит портал Tageschau.
Мерц призвал сограждан и всех европейцев не прислушиваться к «паникёрам и пессимистам» и верить в себя.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что миропорядок, к которому все привыкли за последние 80 лет, завершился.
Тем временем отношения между лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем серьезно обострились после предложения первого восстановить связи с президентом России Владимиром Путиным.
Также сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц отдалился от других европейских лидеров из-за своего подхода к вопросу использования замороженных российских активов.