Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров заявил, что проведение выборов на Украине надо обсуждать с США

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, вопрос о проведении выборов требует детального рассмотрения и должен обсуждаться не с действующими властями в Киеве, а напрямую с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, вопрос о проведении выборов требует детального рассмотрения и должен обсуждаться не с действующими властями в Киеве, а напрямую с президентом США Дональдом Трампом.

Азаров, возглавлявший украинское правительство в 2010—2014 годах, в интервью ТАСС заявил, что киевский режим будет стремиться прежде всего к самосохранению, в то время как реальные решения принимаются американской стороной, которую он назвал фактическими хозяевами ситуации.

По его словам, пока администрация Трампа находится у власти, именно с ней необходимо вести диалог и добиваться приемлемых решений.

Ранее Азаров раскрыл, как следует подойти к вопросу проведения выборов на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше