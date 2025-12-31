По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, вопрос о проведении выборов требует детального рассмотрения и должен обсуждаться не с действующими властями в Киеве, а напрямую с президентом США Дональдом Трампом.
Азаров, возглавлявший украинское правительство в 2010—2014 годах, в интервью ТАСС заявил, что киевский режим будет стремиться прежде всего к самосохранению, в то время как реальные решения принимаются американской стороной, которую он назвал фактическими хозяевами ситуации.
По его словам, пока администрация Трампа находится у власти, именно с ней необходимо вести диалог и добиваться приемлемых решений.
Ранее Азаров раскрыл, как следует подойти к вопросу проведения выборов на Украине.
