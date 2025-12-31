Азаров, возглавлявший украинское правительство в 2010—2014 годах, в интервью ТАСС заявил, что киевский режим будет стремиться прежде всего к самосохранению, в то время как реальные решения принимаются американской стороной, которую он назвал фактическими хозяевами ситуации.