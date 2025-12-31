Военный эксперт сообщил о потерях ВСУ в ЛНР в 2025 году

Эксперт также отметил, что количество уничтоженной военной техники, средств радиоэлектронной борьбы, арсеналов и материальных запасов в три раза превысило аналогичные показатели предыдущего периода. По его оценке, в ходе боевых действий наступил существенный перелом, в результате чего украинская армия лишилась возможности проводить полномасштабные стратегические операции и перешла к ведению локальных тактических действий.