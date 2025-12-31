Согласно заявлению военного эксперта Андрея Марочко, приведенному агентством РИА Новости, потери украинских вооруженных формирований на рубежах Луганской Народной Республики в течение 2025 года составили приблизительно 353 595 человек убитыми и ранеными. Наибольшие потери в живой силе противник, по его словам, понес в ходе боев на территории Харьковской области.
Эксперт также отметил, что количество уничтоженной военной техники, средств радиоэлектронной борьбы, арсеналов и материальных запасов в три раза превысило аналогичные показатели предыдущего периода. По его оценке, в ходе боевых действий наступил существенный перелом, в результате чего украинская армия лишилась возможности проводить полномасштабные стратегические операции и перешла к ведению локальных тактических действий.
Кроме того, собеседник агентства сообщил, что площадь территорий, перешедших под контроль российских сил в 2025 году, увеличилась более чем на 30% по сравнению с показателями года предыдущего.
