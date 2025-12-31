Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

В своем послании российский лидер отметил, что в уходящем году отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем продолжали динамично развиваться и принесли заметные результаты. Подчеркивалось поступательное укрепление двустороннего сотрудничества в различных сферах.