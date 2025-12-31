Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину новогодние поздравления и пожелал китайскому народу благополучия и крепкого здоровья. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.
В своем послании российский лидер отметил, что в уходящем году отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем продолжали динамично развиваться и принесли заметные результаты. Подчеркивалось поступательное укрепление двустороннего сотрудничества в различных сферах.
В ответ председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину ответное новогоднее поздравление. Он передал искренние пожелания российскому лидеру и всему народу России от имени правительства и граждан Китая.
Ранее Путин охарактеризовал Си Цзиньпина как надёжного друга и партнёра и отметил, что отношения между странами развиваются последовательно.