Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Лидеры КНР и России направили друг другу поздравления с Новым годом.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину новогодние поздравления и пожелал китайскому народу благополучия и крепкого здоровья. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

В своем послании российский лидер отметил, что в уходящем году отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем продолжали динамично развиваться и принесли заметные результаты. Подчеркивалось поступательное укрепление двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В ответ председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину ответное новогоднее поздравление. Он передал искренние пожелания российскому лидеру и всему народу России от имени правительства и граждан Китая.

Ранее Путин охарактеризовал Си Цзиньпина как надёжного друга и партнёра и отметил, что отношения между странами развиваются последовательно.

