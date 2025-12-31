Изыски, Оливье и постное меню: как будет выглядеть новогодний стол у курганских политиков

Курганские политики раскрыли, какие блюда будут у них на новогоднем столе.
В преддверии наступления 2026 года жители Курганской области активно готовятся к главному зимнему празднику. Несмотря на статус и должности, высокопоставленные чиновники и политики региона, как и обычные граждане, собираются отметить Новый год в кругу самых близких людей. Что будет на праздничных столах представителей курганской политической элиты? Об этом они рассказали корреспондентам URA.RU.
Постный Новый год сенатора.
Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поделился, что его новогодний стол будет максимально простым. Причина — соблюдение рождественского поста, который продлится до 7 января. В соответствии с традициями православия, меню сенатора будет включать постные блюда.
«На столе будут рыба, овощи и, конечно, традиционная бутылочка игристого», — рассказал Сергей Муратов. Он признался, что к кулинарным изыскам относится спокойно: «Что супруга приготовит, то и будем кушать». Новогодняя ночь для сенатора станет семейным торжеством. К нему приехали дочери и внуки, что делает праздник по-настоящему теплым и домашним.
В беседе с журналистами Сергей Муратов также поделился самым ярким новогодним воспоминанием из детства. Будучи подростком, он отпраздновал Новый год с банкой сгущенки, которую заел ананасовыми конфетами «Курортные» и запил газировкой «Буратино» лебяжьевского производства.
Традиционное меню единоросса.
Руководитель исполкома «Единой России» и депутат Курганской областной думы Дмитрий Жуковский рассказал, что главным украшением его новогоднего стола станет салат оливье. По его признанию, это любимое блюдо с детства, без которого не обходится ни один новогодний праздник в семье.
«Оливье до сих пор остается одним из моих любимых салатов», — отметил Жуковский. Кроме традиционной закуски, в качестве горячего блюда на столе непременно будет запеченная рыба, которую мама депутата готовит по особому рецепту. «Блюдо из рыбы также уже вошло в традицию нашей семьи», — добавил политик, подчеркивая важность семейных кулинарных ритуалов на Новый год.
Изысканное меню депутата.
Депутат Курганской областной думы Владимир Семенов поделился информацией о более богатом праздничном меню. На его новогоднем столе будут представлены сразу три вида икры: черная, красная и «заморская баклажанная».
Традиционную закусочную часть дополнят классические салаты — оливье и селедка под шубой. При этом депутат отметил важную деталь: «В салате мы не используем магазинную колбасу, только отварное мясо». Кроме того, семья Семенова готовит на Новый год самолепные мясные пельмени, что требует времени и участия всех членов семьи, но зато создает особую праздничную атмосферу.
Гурманский подход и традиции.
Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов подходит к новогоднему столу с особым размахом. В его семье обязательными блюдами стали жульен из собственноручно собранных грибов и заливное с говяжьим языком.
«Традиционно готовим оливье, жарим шашлык, у нас дома есть камин», — с гордостью отмечает депутат. Но главным украшением праздничного стола в семье Камшилова становится гусь с яблоками и рисом.
Простота и домашний уют в семье.
Более скромное, но не менее душевное меню планирует депутат Курганской городской думы Снежана Викулина. «Честно, все обычно», — признается она, подчеркивая, что в праздновании Нового года для нее важнее атмосфера, чем кулинарные изыски.
Главным блюдом в семье Викулиной становятся домашние пельмени, которые она вместе с детьми лепит собственноручно. «У меня дети любят домашние пельмени на Новый год, которые мы с ними сами налепили», — рассказывает депутат. Кроме пельменей, на столе будут традиционные салаты, мандарины и, конечно, сладости для детей — без этого не обходится ни один детский праздник.
Несмотря на все политические и экономические перипетии уходящего года, новогодние традиции остаются неизменными. Они объединяют людей разных статусов и убеждений за одним праздничным столом.
Как показывают рассказы курганских политиков, независимо от положения в обществе, люди ценят примерно одни и те же вещи — семейный уют, вкусную домашнюю еду и возможность провести время с близкими. В этом смысле новогодний праздник становится своеобразным напоминанием о человеческих ценностях, которые важнее любых должностей и званий. И возможно, именно поэтому традиция встречи Нового года остается такой важной для россиян всех возрастов и социальных групп.
