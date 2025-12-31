Изыски, Оливье и постное меню: как будет выглядеть новогодний стол у курганских политиков

Главным блюдом в семье Викулиной становятся домашние пельмени, которые она вместе с детьми лепит собственноручно. «У меня дети любят домашние пельмени на Новый год, которые мы с ними сами налепили», — рассказывает депутат. Кроме пельменей, на столе будут традиционные салаты, мандарины и, конечно, сладости для детей — без этого не обходится ни один детский праздник.