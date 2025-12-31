Канцлер ФРГ Мерц: Германия не мяч и не жертва для сверхдержав

Ранее немецкие СМИ сообщили, что за последние недели уходящего года Мерц потерпел три серьёзных поражения, которые ставят под сомнение его амбиции стать лидером Европы. Ему не удалось протолкнуть план по конфискации замороженных российских активов, не получилось добиться подписания торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком MERCOSUR, а внутри страны проиграл его протеже Гюнтер Крингс на выборах главы Фонда Конрада Аденауэра.