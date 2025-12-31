Канцлер ФРГ Мерц: Германия не мяч и не жертва для сверхдержав

«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мячи в руках крупных держав», — цитирует его телеканал Tagesschau.
Канцлер выразил надежду, что наступающий год станет переломным как для Германии, так и для всей Европы.
«Год может стать временем, когда Германия и Европа вновь станут ближе к десятилетиям мира, свободы и процветания», — сказал Мерц.
Канцлер также затронул тему конфликта на Украине, отношений с Россией и осложнений в связях с США. Он отметил, что понимает тревогу граждан ФРГ по поводу будущего мира в условиях неопределённости.
«Я вам говорю: мы заботимся о своей безопасности. Мы живём в безопасной стране», — заверил он.
В то же время Мерц подчеркнул, чтобы сохранить эту безопасность, Германии необходимо усилить свои возможности сдерживания.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что за последние недели уходящего года Мерц потерпел три серьёзных поражения, которые ставят под сомнение его амбиции стать лидером Европы. Ему не удалось протолкнуть план по конфискации замороженных российских активов, не получилось добиться подписания торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком MERCOSUR, а внутри страны проиграл его протеже Гюнтер Крингс на выборах главы Фонда Конрада Аденауэра.
