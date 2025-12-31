Ричмонд
Пушков: вопрос о членстве Украины в НАТО фактически снят с повестки

Пушков предположил, что власти ЕС собираются создать европейский аналог НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе фактически снят с повестки, что следует из высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая отметила, что принятие страны в Евросоюз может стать «гарантией её безопасности», заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, слова главы ЕК говорят о том, что власти ЕС собираются создать европейский аналог НАТО. В этот блок, как считает российский парламентарий, хотят включить все страны Североатлантического альянса, которые желают сделать такой шаг.

«Речь о вступлении в НАТО уже не идёт, вопрос снят с повестки дня. Фон дер Ляйен не прямо, но косвенно подтверждает, что в планах руководителей ЕС создать евроНАТО из готовых к этому стран — членов блока», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков полагает, что фон дер Ляйен рассматривает это решение в качестве представления «гарантий безопасности» Украине. Сенатор пояснил, что внутри Североатлантического альянса формируется раскол на политическом уровне. В числе причин этой ситуации парламентарий назвал позицию США и некоторых стран Европы по Украине.

Он добавил, что на этом фоне Брюссель стремится подменить гарантии для киевского режима политическими заявлениями о перспективах членства в Евросоюзе.

Напомним, в декабре британская газета Financial Times написала, что новая стратегия национальной безопасности США может спровоцировать выход страны из НАТО и разрыву связей Вашингтона с ЕС. Кроме того, авторы статьи не исключили, что стратегического сближения Соединённых Штатов с Россией.

