Си Цзиньпин: 2025 год ознаменовался прогрессом в партнерстве КНР и России

КНР и РФ послали «мощный сигнал о том, что мир, справедливость, а также народ обязательно восторжествуют», отметил китайский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил успехи, достигнутые в укреплении всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией в течение 2025 года.

По словам китайского лидера, чьи новогодние поздравления были адресованы президенту РФ Владимиру Путину, Китай и Россия совместно отметили 80-ю годовщину Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Второй мировой войне, подчеркнув тем самым непоколебимую веру в торжество мира, справедливости и народа, как сообщает Центральное телевидение Китая.

«2025 год также стал свидетелем уверенных шагов в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху», — заявил лидер КНР.

Си Цзиньпин, от имени правительства и всего китайского народа, выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу. Он напомнил о встречах лидеров двух стран в Москве и Пекине в текущем году, в ходе которых состоялось детальное обсуждение ключевых вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Си Цзиньпин подчеркнул успешное внедрение Китаем и Россией безвизового режима, устойчивое строительство энергетического коридора, объединяющего две страны, и активное сотрудничество в различных сферах.

