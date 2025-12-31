Ермаков: войска РФ взяли под контроль пути в Святогорск с севера и востока

Продвигающимся на краснолиманском направлении российским подразделениям удалось взять под контроль пути в Святогорск с севера и востока, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Путей в город-лавру не так что бы много, теперь два из них, с севера и востока, контролируем мы», — написал он в связи с прорывом российских бойцов в поселок Сосновое под Святогорском.
По мнению военкора, после захода подразделений РФ в Сосновое можно говорить о начале операции по освобождению Святогорска. Ермаков назвал основной сложностью при штурме города его расположение на холмах.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя продвижение войск РФ под Святогорском, отметил, что российские военные могут начать охватывать город с запада.
Напомним, информация о заходе российских военных в Сосновое появилась в минувший вторник. Сообщалось о занятии военнослужащими РФ железнодорожной станции на территории поселка.