ВС РФ уверенно продвигаются вглубь обороны противника, заявил Герасимов

По его словам, подразделения Объединённой группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника. Герасимов подчеркнул, что именно в декабре были зафиксированы самые высокие темпы наступления за последнее время.
Начальник Генштаба отдельно отметил, что достигнутые результаты стали итогом скоординированных действий всех родов войск и эффективного управления на линии соприкосновения.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что Российская армия сегодня является самой боеспособной в мире. По его словам, Вооружённые силы на практике подтверждают способность защищать суверенитет страны и национальные интересы.
