Президент Колумбии Петро: США нанесли удар по фабрике кокаина в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по «кокаиновые фабрике» в Венесуэле.

Источник: Аргументы и факты

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по фабрике в Маракайбо в Венесуэле, связанной с производством кокаина.

«Мы опасаемся, что там смешивали пасту для кокаина и использовали близкое расположение к морю», — написал он в соцсети Х*.

Город Маракайбо находится на берегу пролива, соединяющего одноименное озеро и Карибское море. Это густонаселенный город.

Ранее Трамп призвал Петро быстро закрыть «кокаиновые фабрики» в Колумбии.

Сообщалось, что ЦРУ нанесло удар БПЛА по одному из объектов в Венесуэле, который, как утверждается, якобы использовался для контрабанды наркотиков.

Отмечаось также, что США наносят удары по катерам в Карибском море, которые, по утверждениям, перевозят наркотики.

