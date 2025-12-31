Президент Колумбии Петро: США нанесли удар по фабрике кокаина в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по фабрике в Маракайбо в Венесуэле, связанной с производством кокаина.
«Мы опасаемся, что там смешивали пасту для кокаина и использовали близкое расположение к морю», — написал он в соцсети Х*.
Город Маракайбо находится на берегу пролива, соединяющего одноименное озеро и Карибское море. Это густонаселенный город.
Ранее Трамп призвал Петро быстро закрыть «кокаиновые фабрики» в Колумбии.
Отмечаось также, что США наносят удары по катерам в Карибском море, которые, по утверждениям, перевозят наркотики.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше