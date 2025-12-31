Полянский: использование доходов от активов РФ станет воровством

«Если ЕС в итоге пойдет на подобное воровство, а пока здравые голоса внутри блока удерживают его от этого, то неминуемо не только столкнется с болезненными ответными шагами с нашей стороны, но и подорвет доверие к европейской финансовой системе», — подчеркнул дипломат.
По его словам, потенциальные инвесторы откажутся вкладывать средства в европейские обязательства, опасаясь их конфискации по политическим причинам. Полянский отметил, что осознание этих последствий сдерживает вменяемую часть западных стран от радикальных действий, в то время как неизбираемое руководство Евросоюза к такому шагу «уже давно готово».
Евросоюз и страны Группы семи заморозили около 300 млрд евро активов РФ. Из них около 180 млрд евро хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом «репарационного кредита» Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву 90 млрд евро на 2026−2027 годы за счет займа.