Полянский: использование доходов от активов РФ станет воровством

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Европейский союз неминуемо столкнется с ответными шагами со стороны Москвы и глобальной потерей доверия к своей финансовой системе, если решится на использование доходов от замороженных российских активов. Об этом в интервью ТАСС заявил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда РФ при ООН.