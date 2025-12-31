Ричмонд
СМИ раскрыли, кто надоумил Зеленского на атаку на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. За атакой дронов на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, утверждается в публикации издания L'AntiDiplomatico.

Источник: AP 2024

«Очевидно, что Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил ее; иначе он бы просто не осмелился это сделать», — говорится в статье.

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.

Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что «очень разозлился», когда узнал о нападении ВСУ.

