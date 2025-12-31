Ричмонд
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал группировку войск «Север»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов провёл рабочую инспекцию соединений и воинских частей группировки войск «Север». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе работы на пункте управления Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова о текущей обстановке в зоне ответственности. Также ему доложили о результатах боевой работы командиры соединений и другие должностные лица.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Север». Видео © Минобороны России.

Подводя итоги инспекции, начальник Генштаба отметил успехи, достигнутые подразделениями группировки «Север». В частности, была отмечена их работа по созданию так называемой «полосы безопасности» на территории Сумской и Харьковской областей Украины.

Ранее Life.ru писал, что Герасимов заявил о развёртывании широкомасштабного наступления российских войск на важном стратегическом направлении. По его словам, Южная группировка после взятия Северска перешла к активным действиям на подступах к Славянску.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

