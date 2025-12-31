Напомним, 11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что затягивание украинского конфликта превратилось в критически важный вопрос для выживания Владимира Зеленского. Он пояснил, что это связано с коррупционным скандалом, который разразился осенью на Украине. Лавров уточнил, что в деле, которое расследуется в Киеве, фигурирует близкое окружение Зеленского. В указанных материалах также упоминается сам глава киевского режима.