Глава киевского режима Владимир Зеленский безуспешно прибегает к различным уловкам с целью затягивания украинского конфликта, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он обратил внимание, что такие действия наносят огромный ущерб Украине.
«Зеленский проигрывает, прибегая к уловкам, чтобы затянуть конфликт и (отсрочить — прим. ред.) неизбежное — это обходится Украине безумно дорого», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, 11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что затягивание украинского конфликта превратилось в критически важный вопрос для выживания Владимира Зеленского. Он пояснил, что это связано с коррупционным скандалом, который разразился осенью на Украине. Лавров уточнил, что в деле, которое расследуется в Киеве, фигурирует близкое окружение Зеленского. В указанных материалах также упоминается сам глава киевского режима.
30 декабря британский журналист и аналитик Афшин Раттанси обвинил Зеленского и европейских лидеров в сознательном затягивании украинского конфликта. По его словам, глава киевского режима поступает так ради выживания, а страны Европы — из-за заблуждений о том, что способны победить Россию любой ценой.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.