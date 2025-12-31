По мнению экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, ключевые переговоры касательно выборов на Украине следует вести непосредственно с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, а не с действующим руководством в Киеве, чтобы добиться урегулирования, устраивающего все стороны. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Вопрос о проведении выборов требует детальной проработки. И, конечно, не с киевским режимом, который будет отстаивать свои возможности сохранить себя, а с теми, кто является реально хозяевами киевского режима, а это американцы», — заявил политик.
Он добавил, что пока у власти находится Трамп, важно обсуждать с ним этот вопрос и стремиться к достижению компромиссных решений.
Ранее в Верховной раде высказали идею о возможности проведения выборов на Украине в смешанном виде, сочетая онлайн и офлайн форматы голосования, возможно, в течение нескольких дней.
До этого Владимир Зеленский, чей президентский срок завершился 20 мая 2024 года, заявил о своей готовности провести выборы на Украине.