РСЗО разнесли пункт дислокации боевиков теробороны ВСУ под Гуляйполем

Снятые с беспилотника кадры уничтожения в районе запорожского города Гуляйполе пункта временной дислокации украинских боевиков опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, удар нанесен по скоплению военнослужащих 106-й бригады теробороны ВСУ под Гуляйполем.
Сообщается, что пункт временной дислокации украинских боевиков, выявленный российскими военными в двухэтажном здании, был поражен РСЗО «Торнадо-С».
Информации о потерях противника в результате ракетного удара по расположению военнослужащих теробороны нет.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Гуляйполя в минувшее воскресенье. По информации оборонного ведомства, город взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток». Также было объявлено о занятии российскими военными запорожского поселка Степногорск.
По данным военного блогера Юрия Подоляки, после освобождения Гуляйполя подразделения РФ продолжили наступление на запад, заняв село Зеленое и выйдя к окраинам поселка городского типа Железнодорожное (Зализничное).