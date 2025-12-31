РСЗО разнесли пункт дислокации боевиков теробороны ВСУ под Гуляйполем

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Гуляйполя в минувшее воскресенье. По информации оборонного ведомства, город взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток». Также было объявлено о занятии российскими военными запорожского поселка Степногорск.