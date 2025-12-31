Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ли Цян: Китай готов к сотрудничеству с Россией

В Китае заявили о готовности сотрудничать с РФ для достижения более плодотворных результатов.

Источник: Аргументы и факты

Китай готов работать с Россией для достижения более плодотворных результатов в сотрудничестве, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

В своем новогоднем поздравлении в адрес российского премьера Михаила Мишустина он отметил, что Пекин готов работать с Москвой для реализации достигнутых между сторонами договоренностей и содействия достижению более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Китайский лидер заявил, что 2025 год ознаменовался прогрессом в партнерстве КНР и России.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше