Ли Цян: Китай готов к сотрудничеству с Россией

Китай готов работать с Россией для достижения более плодотворных результатов в сотрудничестве, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
В своем новогоднем поздравлении в адрес российского премьера Михаила Мишустина он отметил, что Пекин готов работать с Москвой для реализации достигнутых между сторонами договоренностей и содействия достижению более плодотворных результатов в практическом сотрудничестве.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Китайский лидер заявил, что 2025 год ознаменовался прогрессом в партнерстве КНР и России.
