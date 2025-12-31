Лебедев: в Запорожье нанесен удар по предприятию ВПК

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесен удар по территории предприятия украинского ВПК «Мотор Сич», сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, целью удара, нанесенного в минувший вторник, стал один из цехов предприятия.
«Вчерашний удар по городу Запорожье был направлен на цех № 35 завода “Мотор Сич”. … По данным от агентуры сопротивления, в цеху производились работы, связанные с изготовлением ракет РСЗО», — написал Лебедев.
Напомним, накануне стало известно о поражении российскими военными объектов энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по предприятиям оборонной промышленности Украины. По информации Минобороны РФ, для поражения объектов ВПК противника было применено высокоточное оружие, в том числе ракеты «Кинжал».