Лебедев: в Запорожье нанесен удар по предприятию ВПК

Напомним, накануне стало известно о поражении российскими военными объектов энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по предприятиям оборонной промышленности Украины. По информации Минобороны РФ, для поражения объектов ВПК противника было применено высокоточное оружие, в том числе ракеты «Кинжал».