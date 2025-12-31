Названы страны, где пройдут выборы в 2026 году

В Дании парламентские выборы должны состояться не позднее октября 2026 года. На них будут избраны 175 парламентариев от самой Дании, двоих от Гренландии и двоих от Фарерских островов. При этом на муниципальных выборах Копенгагена в ноябре правящая Социал-демократическая партия потерпела поражение впервые за последние 122 года, уступив Социалистической народной партии. Хоть это и не влияет на лидерство социал-демократов в парламенте напрямую, такой результат показывает, что дела у правящей партии не так хороши, как можно было бы подумать.