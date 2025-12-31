Согласно публикации издания L'AntiDiplomatico, за организацией атаки беспилотников на резиденцию президента России стояли не только власти Киева.
В статье утверждается, что у украинского руководства были сторонники, в частности, в Великобритании, чьё одобрение якобы было необходимо для осуществления подобной операции. Издание делает вывод, что без такой внешней поддержки Киев не осмелился бы на подобные действия.
В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял атаку с применением 91 беспилотника на объект в Новгородской области. Все воздушные цели были уничтожены силами противовоздушной обороны. После этого инцидента министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о пересмотре Москвой своей переговорной позиции по украинскому вопросу.
Ранее сообщалось, что Украина оказалась под сильным давлением из-за атаки на резиденцию Путина.
