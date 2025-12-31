Анонсирован скорый приезд Путина в Турцию

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — заявил источник в беседе с РИА Новости. По его словам, между двумя лидерами наладился очень доверительный диалог, уже не раз доказавший свою эффективность в решении и региональных, и двусторонних вопросов.