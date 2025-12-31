Анонсирован скорый приезд Путина в Турцию

Путин может поехать к Эрдогану на фоне продолжительного диалога.
Турция ожидает визита президента России Владимира Путина в ближайшее время на фоне постоянного доверительного диалога между лидерами двух стран. Об этом сообщил неназванный информированный турецкий дипломатический источник.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — заявил источник в беседе с РИА Новости. По его словам, между двумя лидерами наладился очень доверительный диалог, уже не раз доказавший свою эффективность в решении и региональных, и двусторонних вопросов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию. Он отмечал, что при наличии возможности такой визит будет организован.
Турция официально пригласила российского президента, однако официальные даты предполагаемого визита озвучены еще не были, отмечает «Царьград». Ранее Песков отмечал, что у России и Турции нет существенных проблем в отношениях, которые носят многоплановый характер, пишет 360.ru.