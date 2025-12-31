Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет вечеринку в канун Нового года, сообщил Белый дом.
В официальном графике президента США на среду указано о посещении им новогодней вечеринки.
Начало мероприятия запланировано на 19:30 по времени восточного побережья (что соответствует 03:30 по московскому времени 1 января).
Пресс-служба Белого дома заявляет о присутствии журналистов на данном мероприятии.
В расписании президента Трампа на первое число каких-либо запланированных событий пока не значится.
Ранее Дональд Трамп пообещал детям, что в США появится действительно «хороший» Санта.
