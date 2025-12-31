Ричмонд
Дональд Трамп проведет вечеринку в канун Нового года

Белый дом объявил о новогодней вечеринке президента США.

Источник: Аргументы и факты

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет вечеринку в канун Нового года, сообщил Белый дом.

В официальном графике президента США на среду указано о посещении им новогодней вечеринки.

Начало мероприятия запланировано на 19:30 по времени восточного побережья (что соответствует 03:30 по московскому времени 1 января).

Пресс-служба Белого дома заявляет о присутствии журналистов на данном мероприятии.

В расписании президента Трампа на первое число каких-либо запланированных событий пока не значится.

Ранее Дональд Трамп пообещал детям, что в США появится действительно «хороший» Санта.

