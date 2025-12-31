Литва приняла решение заминировать мосты у границы с Беларусью

Согласно информации, мосты и дороги выбирают исходя из расположения природных препятствий, а также их стратегической важности в системе обороны Литвы. Как заявляют местные военные, подобное даст возможность в разы быстрее разрушить мосты, которые находятся у границ с Беларусью и РФ, в случае вооруженного конфликта.