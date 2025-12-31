Ричмонд
Литва приняла решение заминировать мосты у границы с Беларусью

Литва намерена заминировать мосты, расположенные у границ с Беларусью и Россией.

Источник: Комсомольская правда

Литва приняла решение заминировать мосты у границы с Беларусью и Россией. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на литовские СМИ.

Согласно информации, мосты и дороги выбирают исходя из расположения природных препятствий, а также их стратегической важности в системе обороны Литвы. Как заявляют местные военные, подобное даст возможность в разы быстрее разрушить мосты, которые находятся у границ с Беларусью и РФ, в случае вооруженного конфликта.

Тем временем МИД Беларуси сделал заявление из-за ситуации вокруг Тайваня.

Ранее мы писали, что Грузия вводит обязательное страхование для туристов, касающееся и белорусов.

Вместе с тем правительство решило обеспечить белорусов жильем до 2030 года: «Не менее 33 квадратных метров на одного жителя».

