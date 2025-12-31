Яркие аресты декабря: губернатор на 80 млн, деньги Чубайса, центр пыток и ребёнок за полмиллиона

Глава города Крымска в Краснодарском крае Янис Будагов был задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Ущерб от его действий, по версии следствия, превысил 120 миллионов рублей. Его заключили под стражу до февраля. На чиновника вышли в рамках расследования махинаций, в которых мог быть замешан начальник Будагова — ранее задержанный глава Крымского района Сергей Лесь. По данным следствия, он оформил на себя и родственников 109 земельных участков в Крымском районе общей стоимостью около 2 млрд рублей.