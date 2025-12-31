Яркие аресты декабря: губернатор на 80 млн, деньги Чубайса, центр пыток и ребёнок за полмиллиона

Декабрь 2025 года вновь продемонстрировал интенсивную работу правоохранительной системы. Месяц запомнился не только традиционными антикоррупционными зачистками в рядах чиновников, но и рядом уголовных дел, которые вызвали шок и широкое обсуждение в обществе. Life.ru восстановил хронику ключевых задержаний, арестов и следственных действий последнего месяца года.
Губернаторы, мэры и силовики: коррупционная вертикаль под ударом.
Последние дни декабря отметились громким задержанием в Тамбовской области. Бывшего губернатора региона Максима Егорова подозревают в получении взятки в особо крупном размере — на сумму около 80 миллионов рублей. Это дело стало одним из самых громких в череде антикоррупционных расследований в регионах.
Глава города Крымска в Краснодарском крае Янис Будагов был задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Ущерб от его действий, по версии следствия, превысил 120 миллионов рублей. Его заключили под стражу до февраля. На чиновника вышли в рамках расследования махинаций, в которых мог быть замешан начальник Будагова — ранее задержанный глава Крымского района Сергей Лесь. По данным следствия, он оформил на себя и родственников 109 земельных участков в Крымском районе общей стоимостью около 2 млрд рублей.
Под прицел Следственного комитета попал свой же высокопоставленный сотрудник. В Кузбассе задержан руководитель отдела СУСК РФ Леонид Харитонов. «Главному борцу с коррупцией» в регионе инкриминируют получение взятки на сумму 80 млн рублей за поддержку фигурантов уголовного дела, которое находилось в производстве у кузбасского подразделения. Якобы благодаря затягиванию им дела подозреваемые успели выехать из России.
Миллиарды, контракты и мошенничество: задержания в бизнесе и госсекторе.
В Краснодарском крае директор департамента маркетинга «Кавказ.РФ» Валерий Желателев попался на взятке в два млн рублей, которую, как считает следствие, он получил за обеспечение победы в конкурсе на госконтракт.
Крупную финансовую схему раскрыли в Красноярске. Директор местного «Центра транспортной логистики» Андрей Августинович был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере — сумма ущерба по этому делу оценивается в два миллиарда рублей. Местные СМИ сообщают, что задержание связано с аэропортом Красноярск. Следственные органы считают, что несколько лет назад он продал 15% акций аэропорта из собственности края в частные руки по заниженной цене.
А у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в рамках гражданского иска было арестовано имущество. Арбитражный суд Москвы арестовал имущество беглого экс-главы «Роснано» и его ближайших соратников примерно на 20 млрд рублей. Это предполагаемый ущерб госкорпорации только по одному из проектов.
Дела, которые потрясли общество: от трагедий в школе и семье до шокирующих разоблачений.
Этот раздел декабрьской хроники читается как сводка самых мрачных происшествий. В Норильске была задержана 35-летняя мать четверых детей. Её подозревают в убийстве собственного младенца и жестоком обращении с детьми. Город стоял на ушах после сообщения, что пятимесячный малыш умер от голода, пока мать несколько суток гуляла со знакомыми. Остальных детей прибывшие на место медики отправили в больницу в тяжёлом состоянии. Это дело вновь подняло вопросы о работе социальных служб.
Настоящий ужас пережили в одной из школ Подмосковья. В Успенской средней общеобразовательной школе посёлка Горки-2 десятиклассник ворвался в здание, ранил нескольких детей и охранника. Он также убил ученика четвёртого класса — мальчика из Таджикистана. Подросток арестован, идёт следствие.
В Санкт-Петербурге общественность была шокирована задержанием учительницы Афины Симеонидис. Изначально её подозревали в совращении 12-летних учеников. Якобы она неоднократно приглашала школьников к себе домой, где, по версии следствия, пользовалась их беспомощным состоянием. Однако после того, как в СМИ появились сведения о невиновности учительницы, которая могла стать жертвой оговора со стороны одной из «жертв», глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изменить для неё меру пресечения. Расследование продолжается.
Ещё одно преступление произошло в Карачаево-Черкесии. Там была задержана женщина, которая, по данным следствия, пыталась купить новорождённого ребёнка за 500 тысяч рублей. Продавщицей выступила 29-летняя мать, гражданка Узбекистана, работавшая в Черкесске. Замужняя женщина забеременела, пока муж дожидался её на родине. Чтобы супруг ничего не узнал об интрижке, она решила избавиться от свидетельства измены, продав малыша. Покупателем выступила 45-летняя местная жительница. Сразу после сделки обе женщины были задержаны, ребёнка поместили в социальное учреждение.
Политика, иноагенты и запрещённые объединения.
Декабрь также оказался жарким месяцем для фигурантов дел, связанных с политикой и общественной деятельностью. В Пскове был задержан заместитель председателя местного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг*. Уголовное дело против него возбуждено по статье о фейках про Армию России.
Басманный суд Москвы вынес два резонансных заочных решения. За публичные призывы к терроризму был заочно арестован знаменитый шахматист Гарри Каспаров**. А писатель Борис Акунин** (Григорий Чхартишвили), ранее признанный иностранным агентом, был заочно арестован за уклонение от обязанностей, предусмотренных этим статусом.
Бывший сотрудник прокуратуры Самары Сергей Рязанцев был задержан за участие в деятельности неформального объединения футбольных фанатов. Организацию ещё в 2017 году признали экстремистской и её деятельность запретили на территории России. Как сообщают источники из регионального СУ СКР, Рязанцев в числе прочих фигурантов участвовал в мероприятиях группы, распространял её символику, занимался вербовкой новых членов и распространял экстремистскую литературу. Интересно, что участниками объединения являются судимые за убийства.
Резонансные дела и завершающие аккорды декабря.
Месяц также отметился рядом громких происшествий, которые сложно отнести к предыдущим категориям, но которые не остались без внимания. Например, 30 декабря Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве — он много лет использовал поддельный договор с автором песен группы Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. Не дожидаясь развития событий, Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и возвращаться в Россию не собирается. Известно, что кроме российского у продюсера есть гражданство Турции.
В Санкт-Петербурге задержан ранее судимый за торговлю наркотиками юрист Альберт Морган, которого подозревают в жестоком убийстве российской стюардессы в Дубае. Тело девушки было найдено в одном из местных отелей с 15 ножевыми ранениями. Во время допроса Морган заявил, что убитая Анастасия Никулина состояла с ним в любовных отношениях, пара ждала ребёнка, но девушка сделала аборт, а после этого улетела работать по контракту на частных джетах в ОАЭ. Убийство стало следствием ревности к состоятельным пассажирам джетов.
В Москве произошёл инцидент с известной блогершей Ксенией Карповой, к которой приставал Евгений Еремеев. Напомним, последний — это тот прохожий, что шлёпнул блогершу по заднице в метро во время записи её ролика. Запись с места происшествия завирусилась в Сети. В итоге его задержали по статье о хулиганстве, суд назначил ему 15 суток ареста, а саму Карпову признали виновной в нарушении общественного порядка и оштрафовали на 25 тыс. рублей.
В Челябинске бывший председатель комитета по культуре Элеонора Халикова была задержана по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, она дала указание директору местного парка имени Гагарина заключить с одной из коммерческих фирм договор на поставку аттракционов на сумму свыше 86 млн рублей. Оказалось, Халикова знала, что их вскоре должны были снести, то есть экономической целесообразности в их приобретении не было. Более того, объекты закупили по завышенной цене.
Таким образом, декабрь 2025 года наглядно показал, что силовики работают по всем фронтам — от борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти до расследования страшных преступлений против личности. Каждое из этих дел так или иначе формирует общественный запрос на справедливость и безопасность.
* признан в России иностранным агентом.
** признан в России иностранным агентом, внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.