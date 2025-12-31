Ричмонд
FT: Киев намерен сгладить дипломатические последствия после атак на Россию

Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на резиденцию президента России.

Источник: Комсомольская правда

После попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента России Владимира Путина украинские власти оказались под сильным дипломатическим давлением со стороны стран мира. Об этом пишет газета Financial Times.

«Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к Дональду Трампу в осуждении нападения на резиденцию российского лидера… украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления России», — сказано в публикации.

Отмечается, что украинские власти выразили свое сожаление из-за реакции указанных трех стран, но не стали давать оценку словам Трампа. Издание напоминает, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев разочарован такими заявлениями Индии, Пакистана и ОАЭ.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 декабря, 91 украинский беспилотник попытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безумными попытки западных СМИ отрицать такую атаку. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская армия уже определила время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен.

