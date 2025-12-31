Ричмонд
Владимир Путин посетит Турцию в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, заявил турецкий источник.

Источник: Аргументы и факты

Согласно заявлению турецкого дипломатического источника, президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, поддерживают регулярный контакт, и между ними установились доверительные отношения. Анкара надеется на скорый приезд российского главы государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее информировал о наличии приглашения Владимиру Путину посетить Турцию, отметив, что при наличии возможности такая поездка будет организована.

«Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — уточнил источник в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер в ходе встречи с Путиным в Ашхабаде заявил о готовности Турции принять у себя переговоры по урегулированию на Украине в любом формате.

