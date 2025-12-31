Ричмонд
«В ближайшее время»: в Турции сообщили о визите Путина

Турецкий дипломатический источник сообщил в интервью агентству РИА «Новости», что президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Турцию.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — приводит агентство слова собеседника.

Он также отметил, что между лидерами налажен доверительный диалог и это уже много раз приводило к эффективному решению как двусторонних, так и региональных задач.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию. Он не уточнял даты визита, но подчеркивал, что при наличии возможности он будет организован.

