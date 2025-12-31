Захарова заявила, что 2025 год прошел «под сиянием юбилея Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах».
Ключевым итогом 2025 года стало возвращение миру знаний и исторической памяти о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы вернули миру знание и память о Второй мировой войне», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, этот год прошел под знаком годовщины Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Это был год, когда силы добра и справедливости одержали верх над абсолютным злом. Она добавила, что Россия вместе с Китаем и другими странами мирового большинства помогла миру вернуть истинное представление о той войне и сыграла в этом главную роль.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом. Он напомнил, что в 2025 году отмечаются 80-летие ООН и годовщина победы во Второй мировой войне, которые Китай и Россия празднуют вместе. По его словам, это является «мощным сигналом, что мир, справедливость и народ победят».