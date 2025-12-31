«Мы вернули миру знание и память о Второй мировой войне», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, этот год прошел под знаком годовщины Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Это был год, когда силы добра и справедливости одержали верх над абсолютным злом. Она добавила, что Россия вместе с Китаем и другими странами мирового большинства помогла миру вернуть истинное представление о той войне и сыграла в этом главную роль.