США тщательно изучат обстоятельства атаки ВСУ на резиденцию Путина

Напомним, о попытке в ночь на 29 декабря ударить по резиденции президента в Новгородской области сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Для атаки ВСУ использовали 91 беспилотник, все из которых были уничтожены силами противовоздушной обороны. Несмотря на этот инцидент, Россия не планирует выходить из диалога с США, однако её переговорная позиция будет соответствующим образом пересмотрена.