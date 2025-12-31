«Мы исчерпывающе изучим всю разведывательную информацию, касающуюся атаки на резиденцию Путина», — сообщил дипломат.
Он добавил, что подобные действия со стороны украинских властей являются «безрассудными» и не вносят вклад в мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.
Напомним, о попытке в ночь на 29 декабря ударить по резиденции президента в Новгородской области сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Для атаки ВСУ использовали 91 беспилотник, все из которых были уничтожены силами противовоздушной обороны. Несмотря на этот инцидент, Россия не планирует выходить из диалога с США, однако её переговорная позиция будет соответствующим образом пересмотрена.
Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик охарактеризовал попытку атаки дронами на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области как террористический акт, совершённый киевским режимом. По его мнению, этот инцидент также свидетельствует о слабости экс-комика Владимира Зеленского. Додик заявил, что подобные действия считаются терроризмом по международным стандартам. Он добавил, что многие мировые лидеры поступили верно, осудив это происшествие.
