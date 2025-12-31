За атакой на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, пишет L AntiDiplomatico.
В публикации отмечается, что то, что Владимир Зеленский был не единственным, кто стоял за атакой, очевидно. «По крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил ее; иначе он бы просто не осмелился это сделать», — подчеркивают авторы.
Напомним, ВСУ пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 дронов в ночь на 29 декабря.
В США заявили, что тщательно изучат обстоятельства случившегося.
