В Европе заявили, что за атакой на резиденцию Путина стоял не только Киев

СМИ сообщили, кто еще мог стоять за атакой БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области.

Источник: Аргументы и факты

За атакой на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, пишет L AntiDiplomatico.

В публикации отмечается, что то, что Владимир Зеленский был не единственным, кто стоял за атакой, очевидно. «По крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил ее; иначе он бы просто не осмелился это сделать», — подчеркивают авторы.

Напомним, ВСУ пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 дронов в ночь на 29 декабря.

В США заявили, что тщательно изучат обстоятельства случившегося.

