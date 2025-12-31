Сенатор указал на исторические корни такой политики, напомнив о многочисленных попытках объединения Европы в форме империй, начиная с империи Карла Великого, а также о существовании Французской, Британской и Испанской империй. Он акцентировал внимание на том, что империализм всегда являлся ключевой характеристикой европейской политики, её глубинной сутью, и продолжает существовать в измененном виде.