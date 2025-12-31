Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью ТАСС подчеркнул, что империалистические тенденции, присущие европейской политике, не исчезли, а лишь трансформировались.
«Это и есть квазиимперия с центром в Брюсселе. Европа пошла по пути экспансии, потому что это давало новый смысл существованию всего проекта “Евросоюз”», — сказал он.
Сенатор указал на исторические корни такой политики, напомнив о многочисленных попытках объединения Европы в форме империй, начиная с империи Карла Великого, а также о существовании Французской, Британской и Испанской империй. Он акцентировал внимание на том, что империализм всегда являлся ключевой характеристикой европейской политики, её глубинной сутью, и продолжает существовать в измененном виде.
Пушков добавил, что помимо крупных империй существовали и локальные проявления империализма, такие как итальянский, румынский и польский.
Объясняя причины расширения Евросоюза в сторону малых государств, например, Молдавии, Пушков провел параллель с Советским Союзом, который также стремился распространить свою систему на другие страны, несмотря на отсутствие экономических выгод. Он заключил, что экспансия необходима для выживания любой идеологической системы.