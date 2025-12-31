ВСУ атаковали нефтезавод в Туапсе. Военная операция, день 1407-й

Украинские дроны атаковали Туапсе, в результате удара произошло возгорание на НПЗ. Также повреждены пять домов и газовая труба в жилом секторе. Российские военнослужащие в декабре заняли 700 кв. км территории в зоне СВО, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ попытались перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки Сумской области, но понесли потери. Часть элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи» уничтожена у села Бойково. «Газета.Ru» ведет хронику событий.