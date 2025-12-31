ВСУ атаковали нефтезавод в Туапсе. Военная операция, день 1407-й

9:00 ? Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА.
▪️ 56 БПЛА — над акваторией Черного моря,
▪️ 9 БПЛА — над территорией Брянской области,
▪️ 8 БПЛА — над территорией Липецкой области,
▪️ 8 БПЛА — над территорией Республики Крым,
▪️ 5 БПЛА — над территорией Краснодарского края.
8:43 В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пострадавших госпитализировали.
8:39 В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту.
8:27 ВСУ попытались перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки Сумской области, но понесли потери.
8:16 Часть элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи», уничтожена у села Бойково, сообщает ТАСС.
8:05 ВС РФ в декабре освободили 700 кв. км территории в зоне СВО, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
8:00 Сегодня 1407-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.