ВСУ атаковали нефтезавод в Туапсе. Военная операция, день 1407-й

Украинские дроны атаковали Туапсе, в результате удара произошло возгорание на НПЗ. Также повреждены пять домов и газовая труба в жилом секторе. Российские военнослужащие в декабре заняли 700 кв. км территории в зоне СВО, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ попытались перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки Сумской области, но понесли потери. Часть элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи» уничтожена у села Бойково. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:00 ? Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА.

▪️ 56 БПЛА — над акваторией Черного моря,

▪️ 9 БПЛА — над территорией Брянской области,

▪️ 8 БПЛА — над территорией Липецкой области,

▪️ 8 БПЛА — над территорией Республики Крым,

▪️ 5 БПЛА — над территорией Краснодарского края.

8:43 В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пострадавших госпитализировали.

8:39 В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту.

8:27 ВСУ попытались перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки Сумской области, но понесли потери.

8:16 Часть элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи», уничтожена у села Бойково, сообщает ТАСС.

8:05 ВС РФ в декабре освободили 700 кв. км территории в зоне СВО, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

8:00 Сегодня 1407-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

