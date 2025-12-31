Губернатор поздравил жителей Челябинской области с Новым годом

— Уходящий год был насыщенным. Нам многое удалось сделать и преодолеть. Вместе мы доказали, что наша сила — в умении работать плечом к плечу, помогать друг другу и не сдаваться, — подчеркнул он.
В 2025 году Челябинская область укрепила промышленный и технологический потенциал, южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерновых. В регионе строили жилые дома и социальные объекты, модернизировали коммунальную инфраструктуру, обновляли общественный транспорт, ремонтировали дороги и благоустраивали общественные пространства. Кроме того, Челябинск завоевал звание Культурной столицы России 2027 года.
— Пусть новый год принесёт в каждый дом радость и благополучие. Здоровья вашим семьям. Чтобы все, кто ждёт, дождались своих близких. И конечно, Победы всем нам! С Новым годом! — обратился к жителям губернатор.
Ранее мы рассказывали, что Челябинск вошёл в список городов России с самым красивым оформлением к Новому году. Его украшением назвали световой потолок на улице Кирова, интересные инсталляции на набережной реки Миасс, большая ёлка в ледовом городке на площади Революции.