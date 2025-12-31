Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор поздравил жителей Челябинской области с Новым годом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с наступающим 2026 годам и подвёл итоги уходящего года.

Источник: Pchela.News

— Уходящий год был насыщенным. Нам многое удалось сделать и преодолеть. Вместе мы доказали, что наша сила — в умении работать плечом к плечу, помогать друг другу и не сдаваться, — подчеркнул он.

В 2025 году Челябинская область укрепила промышленный и технологический потенциал, южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерновых. В регионе строили жилые дома и социальные объекты, модернизировали коммунальную инфраструктуру, обновляли общественный транспорт, ремонтировали дороги и благоустраивали общественные пространства. Кроме того, Челябинск завоевал звание Культурной столицы России 2027 года.

— Пусть новый год принесёт в каждый дом радость и благополучие. Здоровья вашим семьям. Чтобы все, кто ждёт, дождались своих близких. И конечно, Победы всем нам! С Новым годом! — обратился к жителям губернатор.

Ранее мы рассказывали, что Челябинск вошёл в список городов России с самым красивым оформлением к Новому году. Его украшением назвали световой потолок на улице Кирова, интересные инсталляции на набережной реки Миасс, большая ёлка в ледовом городке на площади Революции.