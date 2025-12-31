Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова призвала Киев возобновить широкомасштабный обмен пленными

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью ТАСС, что призывает киевский режим вернуться к широкомасштабным обменам военнопленными.

Источник: РИА "Новости"

«Мы продолжаем представлять украинской стороне списки простых солдат, военнослужащих, которых считаем необходимым включить в обмен и провести широкомасштабные обменные процессы. Мы видели успешные большие обмены военнослужащими, которые были осуществлены в рамках стамбульских договоренностей между российской и украинской миссией», — сказала Москалькова.

Ранее омбудсмен в интервью ТАСС призвала украинскую сторону забирать по обмену в первую очередь тех военнослужащих, которые длительное время находятся на территории России и нуждаются в медицинской помощи, а не делать «безнравственный выбор» военнопленных для обмена, исходя из их званий.

В 2025 году в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров между РФ и Украиной — 16 мая, 2 июня и 23 июля. Как ранее сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в результате работы в стамбульском формате почти 2,5 тыс. человек с каждой стороны смогли вернуться домой, было организовано несколько этапов репатриации тел погибших.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше