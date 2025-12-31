Москалькова призвала Киев возобновить широкомасштабный обмен пленными

В 2025 году в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров между РФ и Украиной — 16 мая, 2 июня и 23 июля. Как ранее сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в результате работы в стамбульском формате почти 2,5 тыс. человек с каждой стороны смогли вернуться домой, было организовано несколько этапов репатриации тел погибших.