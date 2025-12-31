Ричмонд
Герасимов: ВС РФ продвигаются рекордными темпами

Российская армия в декабре 2025 года достигла рекордных темпов продвижения в зоне СВО, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника, сказал Герасимов, проинспектировавший группировку войск «Север».

В ходе визита руководитель Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями. Он похвалил бойцов за успехи в создании полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины.

Читайте материал «МИД России заявил, что временным поверенным в делах трех стран заявлен протест».

