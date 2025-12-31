В Китае дали оценку атаке ВСУ на резиденцию Путина

В Китае уверены, что Россия ужесточит свои требования по миру после атаки ВСУ.
Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области негативно повлияет на будущие мирные переговоры по Украине. Об этом сообщил исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь.
«Атака украинских беспилотников по резиденции президента России, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры», — заявил Лю Цзюнь РИА Новости. Он напомнил, что инцидент произошел сразу после того, как лидеры США и Украины в Мар-а-Лаго достигли консенсуса по некоторым пунктам мирного плана.
Эксперт отметил, что Россия не отказывается от переговорного процесса, но намерена пересмотреть свою позицию по Украине. В частности, ужесточить свои требования по прекращению огня и мерам безопасности. По словам аналитика, удар по резиденции президента продолжает линию атак вглубь российской территории.
Цзюнь указал, что физический ущерб от инцидента практически отсутствует, однако его символическое и психологическое значение намного выше военных результатов. Китайский эксперт прогнозирует, что после такого случая Россия будет больше вкладывать в развитие внутренних систем противовоздушной и противобеспилотной обороны. Кроме того, этот эпизод, по его оценке, может стать аргументом для обоснования возможного масштабного ответного удара Москвы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря, по данным ведомства, киевский режим попытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 беспилотника. Он заявил, что все дроны были уничтожены силами ПВО. По его словам, Россия не собирается выходить из переговорного процесса с США, но ее позиция с учетом произошедшего будет пересмотрена.