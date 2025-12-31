Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае дали оценку атаке ВСУ на резиденцию Путина

Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области негативно повлияет на будущие мирные переговоры по Украине. Об этом сообщил исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь.

В Китае уверены, что Россия ужесточит свои требования по миру после атаки ВСУ.

Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области негативно повлияет на будущие мирные переговоры по Украине. Об этом сообщил исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь.

«Атака украинских беспилотников по резиденции президента России, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры», — заявил Лю Цзюнь РИА Новости. Он напомнил, что инцидент произошел сразу после того, как лидеры США и Украины в Мар-а-Лаго достигли консенсуса по некоторым пунктам мирного плана.

Эксперт отметил, что Россия не отказывается от переговорного процесса, но намерена пересмотреть свою позицию по Украине. В частности, ужесточить свои требования по прекращению огня и мерам безопасности. По словам аналитика, удар по резиденции президента продолжает линию атак вглубь российской территории.

Цзюнь указал, что физический ущерб от инцидента практически отсутствует, однако его символическое и психологическое значение намного выше военных результатов. Китайский эксперт прогнозирует, что после такого случая Россия будет больше вкладывать в развитие внутренних систем противовоздушной и противобеспилотной обороны. Кроме того, этот эпизод, по его оценке, может стать аргументом для обоснования возможного масштабного ответного удара Москвы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря, по данным ведомства, киевский режим попытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 беспилотника. Он заявил, что все дроны были уничтожены силами ПВО. По его словам, Россия не собирается выходить из переговорного процесса с США, но ее позиция с учетом произошедшего будет пересмотрена.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше