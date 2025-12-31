В Китае дали оценку атаке ВСУ на резиденцию Путина

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря, по данным ведомства, киевский режим попытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 беспилотника. Он заявил, что все дроны были уничтожены силами ПВО. По его словам, Россия не собирается выходить из переговорного процесса с США, но ее позиция с учетом произошедшего будет пересмотрена.