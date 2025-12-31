Ричмонд
В Китае раскрыли подоплеку удара по резиденции Путина

Атака украинских БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина вынуждает Москву радикально ужесточить условия мира.

Атака украинских БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина вынуждает Москву радикально ужесточить условия мира. В Китае предупреждают, что инцидент, названный «государственным терроризмом», может серьезно повлиять на переговорный процесс. Москва откажется предоставлять Украине преждние уступки в рамках обсуждаемого соглашения.

«Атака беспилотников, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры», — заявил исполнительный директор Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь в интервью РИА «Новости».

По мнению эксперта, Россия теперь получила основание занять «более жесткую позицию по таким вопросам, как определение линии прекращения огня и меры безопасности».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим направил 91 дрон на резиденцию главы государства в Новгородской области. Все БПЛА были сбиты, в ходе атаки никто не пострадал. Однако Москва расценило этот шаг Киева, как терроризм и предупредила, что позиция на переговорах будет ужесточена, кроме этого будет дан военный ответ.

