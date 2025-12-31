В Китае раскрыли подоплеку удара по резиденции Путина

Атака украинских БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина вынуждает Москву радикально ужесточить условия мира. В Китае предупреждают, что инцидент, названный «государственным терроризмом», может серьезно повлиять на переговорный процесс. Москва откажется предоставлять Украине преждние уступки в рамках обсуждаемого соглашения.
«Атака беспилотников, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры», — заявил исполнительный директор Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь в интервью РИА «Новости».
По мнению эксперта, Россия теперь получила основание занять «более жесткую позицию по таким вопросам, как определение линии прекращения огня и меры безопасности».
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим направил 91 дрон на резиденцию главы государства в Новгородской области. Все БПЛА были сбиты, в ходе атаки никто не пострадал. Однако Москва расценило этот шаг Киева, как терроризм и предупредила, что позиция на переговорах будет ужесточена, кроме этого будет дан военный ответ.
