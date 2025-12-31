Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит Владимира Путина в Турцию ожидается в ближайшее время

Визит главы государства Владимира Путина в Турцию может состояться в ближайшее время, заявил дипломатический источник РИА «Новости». Между лидерами двух стран, Владимиром Путиным и Реджеп Тайипом Эрдоганом, налажен доверительный диалог, который способствует решению как двусторонних, так и региональных задач.

Источник: Life.ru

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина есть приглашение посетить Турцию, и такой визит может быть организован при наличии возможности. Ожидание визита подчёркивает важность российско-турецких отношений и необходимость регулярного взаимодействия.

Президент России Владимир Путин уже направил поздравительные телеграммы и послания главам иностранных государств и правительств по случаю наступающих праздников — Рождества и Нового 2026 года. В их числе главы государств и правительств стран СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также в списке руководители дружественных России государств, таких как Абхазия и Южная Осетия, Китай, Индия, Венгрия, Сербия, Турция, Бразилия, Куба и ряд других.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше