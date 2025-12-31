Визит Владимира Путина в Турцию ожидается в ближайшее время

Президент России Владимир Путин уже направил поздравительные телеграммы и послания главам иностранных государств и правительств по случаю наступающих праздников — Рождества и Нового 2026 года. В их числе главы государств и правительств стран СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также в списке руководители дружественных России государств, таких как Абхазия и Южная Осетия, Китай, Индия, Венгрия, Сербия, Турция, Бразилия, Куба и ряд других.