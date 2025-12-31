Ричмонд
Захарова назвала финских политиков лидерами по неадекватности заявлений

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Финские политики, включая президента страны Александра Стубба, в 2025 году стали лидерами по неадекватности своих заявлений, в том числе касаемо Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

В сентябре президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия «победила» в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.

«По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили… Когда они кого победили? Они как маятник метались, причем не синхронный, между силами добра и силами зла. Они никак не могли сразу определиться с тем, какую сторону истории занимать», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, только после того, как Финляндия не без усилий со стороны СССР «встроилась в правильные ряды», она обеспечила себе несколько десятилетий непозорного существования в ХХ веке.

«Сами себе пролили кипяток на ноги, понимаете? Причем не из-за каких-то чьих-то козней, а просто взяли кастрюлю и вылили себе сами. И больно, и страшно, и трагично. Но это же они сделали сами. Я считаю, что это одно из таких антизаявлений не только года. Это как квинтэссенция глупости, подлости и лжи», — подчеркнула Захарова.

Стубб в ходе встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено так же, как оно было найдено в 1944 году. Финский лидер впоследствии уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Украины по примеру Финляндии.

